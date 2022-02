Du nouveau dans les zoos de la région

Au parc Cerza de Lisieux, des petits pandas roux aux yeux malicieux viennent s’ajouter aux déjà célèbres tigres blancs, tapir de Malaisie et rhinocéros indiens.

Le zoo de Jurques, de l’autre côté de Caen, les compte aussi parmi ses espèces protégées, au côté du nouvel espace des roussettes d’Egypte (chauve-souris) et du "grenier des p’tites bêtes" et ses mygales, mille pattes et insectes...

Ce n’est pas tout : à Beauvoir, près du Mont Saint-Michel, les intrépides iront défier (du regard) les alligators albinos dans le parc animalier Alligator Bay, non loin du labyrinthe des dragons...

Enfin, le zoo de Champrepus compte toujours dans ses curieuses espèces les manchots, les wallabies et les chiens de prairie.

Pratique. Cerza, tél. 02.31.62.17.22. Jurques, tél. 02.31.77.80.58. Alligator Bay, tél. 02.33.68.11.18 et Champrepus, tél. 02.33.61.30.74.