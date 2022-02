Granville. La ville propose deux "jobs de rêve"

Vous rêvez de vivre et de travailler sur une île ? La ville de Granville a peut-être un poste pour vous, titre une annonce postée par la ville de Granville (Manche), qui recherche deux profils pour travailler sur l'île de Chausey. Un poste d'agent polyvalent et un second d'agent d'accueil et d'entretien au profit des gîtes que la commune gère. Postes à pourvoir au 1er janvier 2020. Pour en savoir plus, direction le site de la ville de Granville, rubrique ville citoyenneté.