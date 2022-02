Lindsay Lohan serait en marche vers "Scary Movie 5"

La jeune comédienne négocierait avec les producteurs du film afin de rejoindre Ashley Tisdale dans le cinquième épisode de la saga humoristique lancée en 2000. Scary Movie 5 ne s'éloignera pas de la formule habituelle, en se moquant des plus grands succès récents du cinéma, du genre horrifique en particulier.

Scary Movie 5 s'ajoute au drame The Canyons de Paul Schrader dans la feuille de route de l'actrice, qui s'est plus illustrée en dehors des plateaux que sur grand écran récemment. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2010 dans Machete de Robert Rodriguez. Elle termine le tournage de Liz and Dick, un biopic télévisuel d'Elizabeth Taylor et Richard Burton.