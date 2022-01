Rouen. Perquisitions dans les locaux de Lubrizol et Normandie Logistique

Des perquisitions sont menées, jeudi 10 octobre 2019, dans les locaux administratifs de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime) et de la société voisine, Normandie Logistique, touchées par un vaste incendie le 26 septembre 2019.

Déterminer l'origine de l'incendie

Ces perquisitions sont menées par les enquêteurs, accompagnés d'un magistrat et d'un assistant spécialisé du pôle santé publique du parquet de Paris, dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour mise en danger d'autrui, a précisé cette source.

La société Lubrizol a affirmé la semaine dernière que l'incendie avait vraisemblablement commencé à l'extérieur de son site, se basant sur "la vidéosurveillance et des témoins oculaires".

Les investigations sur le site ont débuté mardi 8 octobre 2019, réalisées par 13 enquêteurs de la Gendarmerie nationale (dont six experts incendie), avec le soutien des gendarmes de l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) et de la police judiciaire.

