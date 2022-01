Bleus: une attaque contrariée, des remplaçants en embuscade

Avec le forfait in extremis de Kylian Mbappé, les Bleus partent en Islande avec une attaque contrariée, d'autant qu'Antoine Griezmann peine à s'adapter au Barça et qu'Olivier Giroud ne joue plus à Chelsea. A Reykjavik vendredi, les habituelles doublures auront une carte à jouer.