Qualifs Euro-2021: les Bleues s'imposent 3-0 Kazakhstan pour leurs débuts

Après avoir buté sur un montant, la transversale et la gardienne adverse, Valérie Gauvin et Eugénie Le Sommer ont fini par trouver la faille en seconde période. Gauvin a ouvert le score de la tête (57e), Le Sommer a doublé la mise en reprenant un centre de Marie-Antoinette Katoto (70e), qui a inscrit le troisième but (89e). Les Françaises affronteront les Serbes samedi 9 novembre à Bordeaux pour leur deuxième match.

