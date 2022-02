"Cela dépend de qui on va vendre et de combien on va vendre. Alain (Cavéglia, directeur sportif) et le président savent exactement ce que je souhaite. Ce sont eux qui gèrent ça."

Responsable de la cellule recrutement, Frédéric Deschamps évoque "deux-trois profils" tout en précisant que le Stade Malherbe n'a "aucune autre solution que de prendre des joueurs libres".