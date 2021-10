Caen. [REPLAY] Club Foot : Paul Le Guen vers le HAC et qui pour entraîner Caen ? 

SM Caen :

- Analyse et bilan après la relégation du club en Ligue 2

- Quel avenir pour le président, Gilles Sergent ?

- Entraîneur et joueurs : qui part, qui reste et qui arrive ?

Le Havre :

- Paul Le Guen, c'est déjà fait pour le HAC ?

- La descente de Caen a-t-elle eu du retentissement outre Seine ?

- Tensions au club, comment les stopper ?

L'équipe du soir :

Pierre-Charles (réalisation), Sylvain Letouzé (présentation), Matthieu Billeaud (Foot Normand), Julien Caillard (RTL), Jo " Coach " Gallon, Léa Quinio et Cyril Capron (Tendance Ouest), Aurélien Renault (Correspondant La Manche Libre, Caen), PM Leprovost (La Manche Libre), Fred " Doc " Paing et Julien Mahieu (So Foot)

