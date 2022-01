Colombelles. Journée de fête pour inaugurer le Wip

Il y a plus de 25 ans, la SMN, site industriel emblématique de Colombelles, fermait ses portes. Depuis, la grande halle a été restaurée et accueille désormais le Wip : des espaces partagés de travail, des résidences d'artistes et des ateliers, ainsi que des lieux pour concerts et événements culturels.

Pour célébrer la réouverture de la halle, une grande fête est organisée le samedi 12 octobre à partir de 14h. Au programme : ateliers créatifs ouverts à tous (sérigraphie et recyclage), mais aussi des démonstrations de danse, de shiatsu, de sophrologie et de graffiti. Un spectacle de clown burlesque par la Compagnie Max et Maurice assurera une ambiance festive, tandis que des concerts (fanfare, groove, funk et RnB) viendront clôturer la fête en beauté.

Pratique. Samedi 12 octobre, grande Halle du Wip à Colombelles. De 14 à 0h30. Gratuit. Programme : le-wip.com

