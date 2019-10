Un Caennais ordonné diacre au diocèse de Bayeux

La situation a de quoi être exceptionnelle. Dimanche 6 octobre, trois hommes ont été ordonnés diacres permanents en la cathédrale de Bayeux. "Généralement, il y en a un ou deux", glisse Pierre Laurent, l'un des trois concernés dans le diocèse, avec Patrick Groult et Pierre-Yves Lano.

Une reconnaissance de l'église

Caennais, engagé aux services de l'église depuis une trentaine d'années, "j'aidais pour la lecture des textes, la fermeture et l'ouverture de l'église, la préparation des mariages ou des baptêmes. J'étais l'homme de l'ombre." À 62 ans, et après un temps de formation de plusieurs années avec son épouse, ce laïc est maintenant un vrai soutien pour l'église locale. Mais son rôle n'est pas à confondre avec celui du prêtre qui doit "célébrer, enseigner et être le patron de la communauté chrétienne". Lui sera "témoin là où je vis". De là à bouleverser son quotidien de père de famille (il a quatre enfants) et d'enseignant de lycée ? "Non. Étant encore actif, je suis simplement passeur de message. Beaucoup, qu'ils soient chrétiens ou non, se questionnent sur l'église. Je deviens alors une interface".

En général, le diacre peut être missionné sur des actions concrètes auprès du Secours catholique, des malades, des personnes âgées ou encore des migrants. "Je n'ai pas le temps pour le moment, on verra à la retraite", explique l'intéressé. Sa lettre de mission l'invite en effet pour le moment à servir au sein de sa famille et sur son lieu de travail.

