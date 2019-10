Fécamp : la réhabilitation du centre-ville se poursuit

Pour améliorer son attractivité, la ville de Fécamp (Seine-Maritime) a décidé depuis 2017 de se lancer dans un vaste programme de requalification et de redynamisation de son centre-ville. Cela passe, entre autres, par d'importants travaux à l'espace Jules Ferry et sur le site Henri Dunant.

Espace Jules Ferry

L'espace Jules Ferry est, pour l'heure laissé, à l'abandon ou presque. Il va devenir un vrai prolongement du centre-ville avec l'installation de la halle des producteurs fermiers. Ces derniers vont quitter la place Bellet pour permettre l'agrandissement du cinéma. Un parking paysager sera également construit pour l'accès aux nouveaux commerces de proximité. L'espace Jules Ferry sera traversé par une esplanade, qui servira de lieu de déambulation pour rejoindre le centre-bourg, mais pourra aussi, avec les stationnements qui la jouxteront, servir d'accueil pour des événements en plein air.

Le site Henri Dunant.

Le site Henri Dunant est resté en état de friche urbaine pendant une dizaine d'années, suite au départ du centre hospitalier. Il est maintenant en cours de réhabilitation avec la reconversion de son bâtiment central " bâtiment H " en Institut de formation en soins infirmiers et de formation des aides-soignants, celle de l'ancien hospice en résidence services seniors et celle de son hangar Arcangioli en programme de 40 logements sociaux par Habitat 76. Les locaux les plus contemporains vont continuer à accueillir les associations fécampoises, le service gérontologie du CCAS (Centre communal d'action social) et l'Office des sports. Toutes ces transformations ont pour objectif d'engendrer une augmentation des habitants. De fait, il va falloir repenser l'organisation des voies de circulation pour mieux connecter l'ensemble au centre-ville. Cela passera entre autres par la création de deux parkings, l'un rue Henri Dunant, l'autre rue du Précieux Sang.

Validation en conseil municipal

Ces deux projets sont inscrits dans le contrat de territoire 2017-2021. Lundi 7 octobre 2019, le conseil municipal doit approuver le plan de financement prévisionnel et autoriser la municipalité à solliciter, auprès du département de Seine-Maritime, les subventions prévues dans le contrat de territoire.

A LIRE AUSSI.

Fécamp : le parking de l'Office des sports s'agrandit

Travaux de modernisation sur le port de Fécamp