Un pavillon de compostage sur la presqu'île de Caen

Un pavillon de compostage est en place, depuis le début de l'année 2019, sur le site des tonneaux, sur la presqu'île de Caen (Calvados), 23 rue Gaston Lamy. Il s'agit d'une expérimentation d'une durée de deux ans, mise en place à la suite d'un appel à projets porté par l'Ademe.

Des déchets acheminés… à vélo !

Pour ce projet d'expérimentation, le Syvedac (Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise), Caen la mer, Hérouville Saint-Clair, la Scop (Société coopérative et participative) Tout en vélo et les associations CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) et CiviLab, organisent une collecte de biodéchets les mardis et vendredis. Des bacs pour les recycler sont déposés chez onze restaurateurs et dans quinze immeubles, puis récupérés par Tout en vélo. Erik Declercq, gérant de la Scop, précise que grâce à cette opération, "sept tonnes de biodéchets ont déjà été ramassées" et "acheminées vers le pavillon de compostage de la presqu'île de Caen". Ce pavillon de compostage jouit d'une température élevée et d'une forte activité biologique, qui permettent une rapide dégradation des biodéchets.

Trois autres composteurs

Trois autres sites de compostage ont été installés dans l'agglomération : deux à Caen, place Maurice Fouques et dans le quartier de Vaucelles, et le dernier au quartier des Belles Portes, à Hérouville Saint-Clair. Cette expérimentation est, par ailleurs, très bien accueillie de la part des habitants et des restaurateurs. Erik Declercq parle "d'une assez bonne participation de la part des citoyens et peu de problèmes d'adhésion ou de contraintes rapportées".