L'Aigle. L'Aigle : des agents de sécurité à la sortie des écoles

La ville de L'Aigle (Orne) vient de recruter trois personnes "agents de sécurité école" qui sécurisent désormais les abords des établissements scolaires et aident les plus jeunes à traverser, dans une circulation qui est très dense.

Ces agents ont été recrutés et formés. Ils sont postés devant les écoles Victor Hugo, Foch, Saint-Jean, et au niveau de la rue Docteur Rouyer, pour faire le lien entre les écoles Galleron et Dame-de-Marie. Il en coûtera 10 000€ par an à la ville, mais "c'est un choix politique", explique le maire, Philippe Van Hoorne :

Philippe van Hoorne Impossible de lire le son.

Les nouveaux "agents de traversée" sont facilement repérables ! - Eric Mas

Ces trois personnes sans emploi ont été recrutées par l'association L'Aigle-Aide-Emploi, qui favorise la réinsertion professionnelle. Elles œuvrent en moyenne 1h30 quotidiennement à ce travail de sécurisation.

Le maire Philippe Van Hoorne, est venu se rendre compte de l'efficacité du dispositif. - Eric Mas

Mébrouka Bouchebbah est l'une de ces trois agents, désormais elle enfile chaque jour sa chasuble fluorescente :

Mebrouka Bouchebbah Impossible de lire le son.

La police municipale, qui, jusqu'à présent, était mobilisée sur cette tâche de sécurisation des abords des écoles, peut désormais se rendre disponible ailleurs. Par exemple, à la gare routière de L'Aigle, qui est celle dans l'Orne, qui accueille le plus de scolaires, avec jusqu'à 19 autocars simultanément…