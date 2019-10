L'Aigle : des agents de sécurité à la sortie des écoles

La ville de L'Aigle (Orne) vient de recruter trois personnes "agents de sécurité école" qui sécurisent désormais les abords des établissements scolaires et aident les plus jeunes à traverser, dans une circulation qui est très dense.

Ces agents ont été recrutés et formés. Ils sont postés devant les écoles Victor Hugo, Foch, Saint-Jean, et au niveau de la rue Docteur Rouyer, pour faire le lien entre les écoles Galleron et Dame-de-Marie. Il en coûtera 10 000€ par an à la ville, mais "c'est un choix politique", explique le maire, Philippe Van Hoorne :

Les nouveaux "agents de traversée" sont facilement repérables ! - Eric Mas

Ces trois personnes sans emploi ont été recrutées par l'association L'Aigle-Aide-Emploi, qui favorise la réinsertion professionnelle. Elles œuvrent en moyenne 1h30 quotidiennement à ce travail de sécurisation.

Le maire Philippe Van Hoorne, est venu se rendre compte de l'efficacité du dispositif. - Eric Mas

Mébrouka Bouchebbah est l'une de ces trois agents, désormais elle enfile chaque jour sa chasuble fluorescente :

La police municipale, qui, jusqu'à présent, était mobilisée sur cette tâche de sécurisation des abords des écoles, peut désormais se rendre disponible ailleurs. Par exemple, à la gare routière de L'Aigle, qui est celle dans l'Orne, qui accueille le plus de scolaires, avec jusqu'à 19 autocars simultanément…