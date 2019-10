J'irai où tu iras, moment de tendresse

Aujourd'hui je vous parle du film " J'irai où tu iras " de et avec Géraldine Nakache, et aussi Leïla Bekhti et Patrick Timsit.

Deux sœurs que tout oppose vont devoir " survivre " quelques heures durant, le temps d'un trajet. L'idée de base n'est pas extraordinaire mais les à-côtés du scénario vont rendre l'ensemble assez intrigant pour s'y intéresser. J'adore le duo Géraldine Nakache-Leïla Bekhti et mes attentes ont été comblées pour leur complicité : toujours au top ! Les deux actrices ont un lien qui se ressent totalement à l'écran et renforce leurs rôles de sœur. J'ai été plus surprise par Patrick Timsit, que j'ai trouvé tendre dans son rôle de père un peu collant et à l'humour lourdingue mais plein de gentillesse. Le casting donne toute sa saveur au film.

L'humour est régulièrement présent, avec des gags de répétition qui semblent grossiers de prime abord mais dont l'écriture m'a permis de sourire et ne pas juste hausser les épaules, pas mal. Cet humour fonctionne d'autant plus que le film n'a pas un sujet très évident car la mort et la maladie sont partie prenante de l'histoire. Je suis vite passée du rire aux larmes et pendant toute la durée du film, un rythme qui était bien mené et qui m'a gardé attentive tout le film.

Pour autant, il y a des défauts. Les personnages principaux sont bien représentés, en s'affinant au fur et à mesure de l'histoire. La communauté des fans de Céline Dion est assez loufoque, c'est un monde à part. La logeuse de tout ce petit monde a un rôle assez singulier, je n'en dirais pas plus pour garder la surprise. Mais j'ai malheureusement eu l'impression que toutes les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. J'aurais aimé que certains points soient traités plus en profondeur, pour montrer le cheminement intérieur des protagonistes. Il y a discussion, révélation mais finalement peu d'évolution visible. Je suis sortie de la salle avec une bonne impression mais avec beaucoup trop de questions non résolues et parfois simplement effleurées, dommage.

" J'irai où tu iras " est un film tendre sur les relations familiales, où il manque ce petit quelque chose pour marquer sur le long terme. Ce qui n'empêchera pas de passer un bon moment dans la salle obscure avec un jeu d'acteurs intéressant. L'émotion et le rire se passent le relais tout au long du film. " J'irai où tu iras ", c'est en ce moment au cinéma.

