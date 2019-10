Votre horoscope signe par signe du mardi 8 octobre

BELIER

Vous avez besoin de rééquilibrer votre activité, et en particulier de chasser une mauvaise habitude.

TAUREAU

Vous saurez aplanir des mésententes avec une facilité déconcertante… Vous allez impressionner votre entourage !

GEMEAUX

Les formations, les spécialisations répondraient favorablement à vos ambitions, pensez-y sérieusement sans rien négliger.

CANCER

Les prises de risques ne seront pas pour vous déplaire et vous ouvrent des portes dans le bon sens.

LION

Vous avez dans votre jeu une carte maîtresse. À vous de la jouer sans vous poser tant de questions !

VIERGE

Allez au-delà des apparences, vous serez surpris vous-même.

BALANCE

Si vous êtes célibataire, restez ouvert à toute éventualité. Un vent d'aventure et d'exotisme, pourrait vous emporter vers des amours nouveaux

SCORPION

Vous constaterez que persévérer paie ! Et cela plus vite que vous ne l'aviez prévu. On vous rendra la monnaie de vos efforts !

SAGITTAIRE

Vos efforts d'adaptation avec vos supérieurs seront particulièrement payants, aujourd'hui, allez au-devant des autres.

CAPRICORNE

Il y a trop d'agitation autour de vous, restez calme !

VERSEAU

Attention, il y a rivalité dans l'air, mais votre ténacité et votre force tranquille seront vos meilleures cartes à jouer.

POISSONS

Votre confiance exaltée attire à vous les heureuses rencontres.