Paris. Votre horoscope signe par signe du jeudi 10 octobre

BELIER

Vous serez positivement disposé à renforcer vos liens de partenariat, ou vos relations commerciales, dans votre intérêt à long terme.

TAUREAU

Vous aurez du mal à vous pencher en profondeur sur votre travail, il faut prendre du recul sur vos rêveries.

GEMEAUX

Si vous ne parvenez pas à vous stabiliser sur le moyen terme, votre entourage pourrait vous accuser d'être agité, et de ne jamais savoir ce que vous voulez vraiment.

CANCER

Mesurez vos efforts avant d'en faire, vous voyez grand, et votre organisme réclame quelques ménagements, notamment au niveau musculaire.

LION

Une tendance à l'éparpillement et au bavardage est susceptible d'apparaître. Veillez à ne pas entrer dans trop de détails intimes malgré tout.

VIERGE

Aujourd'hui, vous serez bien disposé pour changer d'optique. Faites-le savoir et vous serez étonné de la réciprocité.

BALANCE

Votre besoin de stabilité professionnelle vous mine moralement parlant, vous confier à un proche serait tout à fait salutaire.

SCORPION

Il y a encore des détails à régler, c'est votre vie amicale qui va dominer la journée, c'est un assaut discret.

SAGITTAIRE

Changez de position le plus souvent possible dans la journée, et étirez-vous pour détendre vos muscles.

CAPRICORNE

Vous serez plus compréhensif que d'ordinaire, cette ouverture sera bénéfique. Si on vous fait confiance, n'en abusez pas !

VERSEAU

Prenez le temps d'analyser les choses. Vous devrez faire la preuve de votre sens de l'improvisation, ne vous en privez pas.

POISSONS

Les efforts que vous pourrez faire aujourd'hui seront très constructifs à long terme, foncez sans hésiter.