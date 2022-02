Vague de fraîcheur pour les piscines

Elles n’avaient pas su changer de siècle ni répondre aux nouvelles attentes des jeunes et des familles en matière de loisirs nautiques. Ce manque de dynamisme de la part des pouvoirs publics s’est accompagné d’un vieillissement et d’une détérioration des équipements qui allaient à vau-l’eau. Ainsi, pour ne prendre que l’exemple de leur bateau amiral, l’instabilité de la toiture du Stade nautique provoquait la fermeture de ses bassins intérieurs, portant un coup fatal à la fréquentation du site et à la vie du club sportif en dehors des périodes estivales.



Il devenait urgent pour les collectivités de se jeter à l’eau pour en finir avec la vétusté des locaux, favoriser leur accessibilité et attirer un maximum d’usagers. Adieu la piscine à papa rectangulaire et austère où l’on venait seulement apprendre à nager ou s’entraîner. Place à l’innovation, à la détente, au ludique. Désormais, on n’irait plus à la piscine, mais au centre aquatique.



L’exemple d’AquaNacre

En terme de centre aquatique, la société Espace Récréa fait figure d’exemple dans la région. Implantée à Hérouville Saint-Clair depuis une vingtaine d’années, l’entreprise gère aujourd’hui près de 40 espaces aquatiques en France, ainsi que plusieurs centres de loisirs. En Basse-Normandie, Récréa en gère cinq à ce jour - et bientôt six. Sur un modèle simple : la construction et les financements sont assurés par les collectivités locales, qui lui confient ensuite la gestion administrative et technique.

La dernière née, AquaNacre, a été inaugurée à Douvres-la-Délivrande à la fin du mois d’avril. Initié par la communauté de communes Coeur de Nacre, cette piscine new-look était très attendue par la population locale. Le succès a été foudroyant : en deux mois, la fréquentation a dépassé les prévisions les plus optimistes : plus de 36 000 entrées. "Un excellent résultat de démarrage", se réjouit Gilles Sergeant, président directeur-général d’Espace Récréa. Pour l’année 2012, l’entreprise prévoit d’y accueillir 160 000 visiteurs en huit mois.

Les élus locaux et responsables des établissements scolaires sont de leur côté ravis de bénéficier d’un tel équipement de proximité.

Le prix d’entrée, supérieur à la moyenne (environ 5€ contre 2€40 pour les établissements publics de l’agglomération) aurait pu faire hésiter les clients à fréquenter ce genre de structure. En fait, la clé d’une telle réussite repose dans la multiplicité des activités proposées : des pratiques aquatiques de loisirs, avec des espaces ludiques et de jeux ; des toboggans géants, des plages paysagées ; des disciplines sportives comme l’aquabiking ou l’aquafitness ; des espaces “bien-être et détente” avec sauna, hammam et luminothérapie ; des salles de sports avec cours de fitness, zumba,stretching et vélo d’appartement... Pour le Pdg, "ces piscines sont l’avenir : on sait que c’est efficace et que ça marche. Les gens sont demandeurs". Au-delà de la diversité des activités à la carte, "les gens viennent aussi ici pour trouver du lien social. Les équipements sont aujourd’hui plus développés et sophistiqués, et drainent donc un public plus large".



Loïc Picard



Pratique

- Stade Nautique de Caen, avenue Albert Sorel - Tél. 02.31.30.47.47.

- Piscine de la Grâce de Dieu, 60 avenue de Foucault - Tél. 02.31.73.08.79.

- Piscine du Chemin-Vert, 42 rue de Champagne - Tél. 02.31.73.08.79

- Piscine Montmorency, Hérouville - Tél. 02.31.95.69.00.

- Centre aquatique Sirena, avenue de Gaulle, Carpiquet - Tél. 02.31.15.51.50

- Centre Aquanacre, Douvres-la-délivrande -Tél. 02 31 25 35 60

- Piscine de Mondeville 3 Vallées, rue de la Cavée- Tél. 02.31.84.75.06

- Piscine de Colombelles, Rue S. Allende - Tél. 02.31.72.17.11