Lubrizol : productions agricoles gelées en Seine-Maritime, Aisne et Somme

Les agriculteurs et éleveurs sont dans l'attente de la visite du ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume, lundi 30 septembre 2019 à Rouen (Seine-Maritime). Ils souhaitent être informés sur les mesures d'indemnisation après l'incendie de l'usine Lubrizol de jeudi 26 septembre 2019, qui a entraîné un large panache de fumées aux alentours.

Cent douze communes en Seine-Maritime

Un arrêté préfectoral de la Seine-Maritime, publié samedi 28 septembre 2019, communique une liste de 112 communes où les productions agricoles doivent être consignées, de même que la collecte de lait, d'œuf et de miel depuis l'accident de Lubrizol.

Depuis dimanche 29 septembre 2019, les préfectures de la Somme et de l'Aisne interdisent également, "à titre conservatoire", sur une cinquantaine de communes, la récolte des cultures et de denrées alimentaires d'origine animale, "en raison de la suspicion de contamination liée [aux retombées des fumées de l'incendie]".

Le lait et le miel collectés depuis jeudi, de même que les œufs d'élevage en plein air pondus depuis, "sont consignés sous la responsabilité de l'exploitant jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires sur les productions, sur la base de contrôles officiels", peut-on lire dans les arrêtés.

"À défaut de garanties sanitaires satisfaisantes, ces productions seront retirées de la consommation humaine et de l'alimentation animale et détruites", ajoutent les textes. Les cultures végétales non récoltées avant jeudi ou susceptibles d'avoir été exposées aux contaminations sont également consignées.

Avec AFP.

