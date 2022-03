Saint-Lô. Fabriquer soi-même ses purins 

À l'heure où les produits chimiques sont interdits au jardin, les jardiniers amateurs doivent modifier leurs pratiques pour traiter, soigner, nourrir et stimuler leurs plantes. Quoi de mieux que de revenir aux méthodes anciennes et de fabriquer son propre purin ? Les purins de plantes sont idéals pour cela : ils servent d'engrais, de fongicides et même d'insecticides. Et l'immense avantage est qu'ils ne coûtent quasiment rien à fabriquer, hormis un peu de temps.

Choisir ses plantes à purin

Souvent considérées comme des mauvaises herbes, certaines plantes sauvages sont de véritables alliées pour les jardiniers et permettent de réaliser des purins très utiles : ortie, consoude, fougère, pissenlit, lavande ou encore lierre... Partez donc à la cueillette de préférence le matin car la plante est plus chargée en principes actifs, munissez-vous de gants si besoin, surtout pour les orties, et récoltez environ 1 kilo de plantes, pour 10 litres d'eau. Laissez macérer jusqu'à quinze jours, tout en remuant tous les deux jours. Le purin est prêt lorsqu'il n'y a plus de bulles qui remontent à la surface. Filtrez ensuite la macération et stockez-la dans un récipient non métallique. Le purin peut se conserver jusqu'à six mois.

Enfin, utilisez le purin en dilution avec de l'eau de pluie, de 5 % à 20 % selon le type de purin. Pulvérisez directement sur la plante ou arrosez au pied. Vous obtiendrez ainsi des plants vigoureux et améliorerez vos productions de manière naturelle. Jardinier bio n'a jamais été aussi simple !

