Lion sur Mer est prêt pour la saison estivale

En quoi la saison estivale est-elle si précieuse pour Lion-sur-Mer ?

"Nous la préparons dès le mois d’avril, avec une planification du travail à effectuer. Il faut tout prévoir : les scènes à monter et à démonter, les rues à barrer, les barrières à installer, les parkings à fermer, le nettoyage de la plage...

Nous ne laissons pas non plus de côté l’image de la commune qui se doit d’être attractive. Nous faisons donc un gros effort sur la floraison, les peintures au sol, le nettoyage et la fiabilité de notre matériel municipal. Nous n’engageons pas d’employés supplémentaires, sauf pour la police municipale. De un, nous passons à deux agents."

La plage est-elle votre atout majeur ?

"C’est notre image, notre vitrine, d’autant que nous venons d’obtenir le Pavillon bleu. Quatre sauveteurs la surveillent, dont trois toujours présents au poste. Caen la mer s’occupe de cette tâche. La propreté de la plage est aussi un enjeu important tout au long de l’année. Hors saison, elle est nettoyée au moins une fois par semaine, et tous les jours en juillet-août. Nous essayons désormais de tenir compte de la protection de l’environnement, en mettant en place au quotidien un ramassage manuel assuré par une association d’insertion."

Comment évolue la population en été ?

"J’ai la chance d’être à la fois maire d’une commune de 2.600 habitants en hiver et de 8.000 en été. La population grossit à partir de début juillet, avec un pic entre le 14 juillet et le 15 août. La bonne préparation en amont nous permet d’assurer la sécurité de chacun et le bon déroulement de la saison. Côté fréquentation, les touristes étrangers sont majoritairement britanniques et de passage, puis allemands et hollandais. Depuis quelques années, nous accueillons de plus en plus d’Italiens et d’Espagnols. Concernant les touristes français, ils sont nombreux à venir de la région parisienne et du nord de la France."

Connaissez-vous une explosion commerciale l’été ?

"Non, même s’il y a davantage d’emplois salariés pendant la saison, surtout dans les commerces de bouche. Nous ne comptons pas plus de commerce à ce moment-là. Nous ne sommes pas une commune dortoir, où on passerait de 3.000 habitants à 80.000 comme par exemple Argelès-sur-Mer."

Qui s’occupe de l’animation ?

"Elle est gérée par l’office du tourisme à qui nous apportons notre soutien logistique et financier. A 80%, nous retrouvons la même programmation que l’an passé, avec des améliorations bien évidemment. Les temps forts s’articulent autour des Sables animés, des concerts de rue gratuits et de la Cabane aux livres installée en front de mer".