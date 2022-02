Confiture de griottes et groseilles

Pour une dizaine de pots de 350 g



2 kg de griottes (ou cerises

aigres), fournissant environ 1,5 kg de chair

1 kg de groseilles rouges,

fournissant environ 1/2 l

jus

2 kg de sucre en morceaux

2 1/2 verres d’eau

Laver, équeuter et dénoyauter les griottes. Peser la quantité obtenue pour en obtenir 1, 5 kg.

Mettre le sucre dans la bassine à confitures avec 2 verres d’eau. Porter à ébullition en secouant la bassine de temps en temps, puis laisser concentrer le sirop. Il est prêt lorsqu’une cuillerée à soupe de sirop versée dans un bol d’eau froide devient une boule souple.

Verser alors les griottes, mélanger et laisser cuire en remuant de temps en temps pendant 20 minutes environ, sur feu moyen.

Laver les groseilles, les mettre dans une grande casserole avec 1/2 verre d’eau. Faire chauffer en écrasant avec le dos de l’écumoire jusqu’à ce que l’ébullition soit déclarée. Les passer au moulin afin d’en extraire le jus, puis le filtrer pour obtenir environ 1/2 l de jus.

Lorsque les cerises sont cuites et bien translucides, ajouter le jus des groseilles. Dès que l’ébullition reprend, compter 3 minutes et arrêter la cuisson.

Ecumer, puis mettre en pots et couvrir.