Paris. Votre horoscope signe par signe du dimanche 29 septembre

BÉLIER

Si vous devez revoir certaines questions touchant votre famille, vous serez bien inspiré aujourd'hui.

TAUREAU

Vous éprouverez des sentiments enflammés mais quelque peu éphémères pour une charmante personne rencontrée depuis peu.

GÉMEAUX

Vos récents petits succès auront tendance à vous monter à la tête ; attention aux possibles retours de bâton !

CANCER

Une amitié amoureuse évolue vers un étrange sentiment et vous êtes divisé entre l'envie de vivre au jour le jour ou de vous engager.

LION

Ménagez vos nerfs ainsi que ceux des autres, vous qui risquez d'épuiser votre entourage !

VIERGE

Vous serez décidé à améliorer votre intérieur… Travaux en perspective.

BALANCE

Vous vous sentirez plus solide et plus constant, soulagé de parvenir à prendre vos décisions seul.

SCORPION

À part quelques excès de tables ou de fatigue intellectuelle, votre moral remonte en flèche. Pensez à faire du sport.

SAGITTAIRE

Vous aimerez, ou bien courtiserez, de façon romanesque et grandiose.

CAPRICORNE

Pourquoi ne pas prendre le temps de feuilleter, avec vos enfants ou vos proches, vos vieux albums photo, histoire de vous remémorer de jolis souvenirs ?

VERSEAU

Vous éprouverez de façon excessive un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'un ex qui fera d'ailleurs tout ce qu'il peut pour vous déstabiliser ! Ne vous laissez pas berner !

POISSONS

Vous aurez droit à des moments de bonheur céleste, quelle que soit votre situation conjugale actuelle.