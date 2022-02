A voir : les sorties cinéma du mercredi 4 juillet

Voici notre sélection des sorties de la semaine :

The amazing Spider-Man



Film de super-héros américain avec Andrew Garfield et Emma Stone



Non ce film n'est pas la suite des autres. C'est à nouveau la "naissance" du héros qui est racontée:

Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, l’ancien associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver face au Lézard, l’alter ego de Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin…

To Rome with Love



Comédie américaine/espagnole/italienne de Woody Allen avec Woody Allen, Pénélope Cruz, Alec Baldwin, Roberto Benigni...



To Rome with Love nous fait partir à la découverte de la ville éternelle à travers différentes histoires de personnages, de simples résidents ou de visiteurs pour l’été, mêlant romances, aventures et quiproquos.