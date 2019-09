Football (Ligue 2) : heureusement que le HAC a du répondant

Le match

Un match de dingue, un scénario haletant et à l'arrivée un résultat nul plutôt flatteur pour le HAC, chahuté comme jamais cette saison, vendredi 20 septembre 2019, sur la pelouse d'Orléans.

Les Orléanais imposaient d'entrée un gros défi physique à des Havrais battus dans l'envie et dominés dans les duels. Étouffés par le pressing de leurs adversaires, Bonnet et les siens craquaient logiquement à la sortie du premier quart d'heure. D'un tir en pleine lucarne à la suite d'un corner de D'Arpino, Scheidler inscrivait le premier but de la saison à domicile pour l'USO (1-0, 17e). Le HAC n'y était pas et frôlait même la correctionnelle sur une superbe frappe enroulée de Thill repoussée par le poteau droit de Gorgelin (27e). Dans une position similaire, Thill se remettait en évidence peu après la demi-heure de jeu, mais sa tentative filait cette fois-ci à quelques centimètres de la cage.

Thiaré doublement décisif

Les Ciel et Marine n'avaient rien montré jusqu'à cette action limpide de la 41e minute. Une action amorcée par Meras et relayée par Bonnet, dont la passe en profondeur mettait Thiaré sur orbite. Le Sénégalais, peut-être hors-jeu au départ de l'action, était déstabilisé dans la surface par Vachoux. Kadewere transformait le penalty, signant par là même sa 10e réalisation depuis l'ouverture du championnat (1-1, 42e). Avec ce score de parité à la pause, les hommes de Paul Le Guen s'en sortaient vraiment bien.

Cette égalisation ne refroidissait pas les ardeurs des joueurs du Loiret, qui allumaient la première mèche de la seconde période par Benkaid, dont la frappe passait au ras du poteau (56e). Dans la foulée, Bonnet, victime d'un coup, devait céder sa place à Ben Mohamed. Une tête de Benkaid de peu à côté (59e), puis une frappe de Thill détournée par un Gorgelin des grands soirs (64e) confirmaient l'emprise de l'USO. Le HAC finissait par céder sur un penalty concédé par Ersoy et transformé par Benkaid (2-1, 66e). Mais alors qu'on les croyait asphyxiés les Havrais ne mettaient que cinq minutes pour recoller au score. Thiaré profitait d'un superbe décalage de Ben Mohamed pour décocher une frappe croisée du gauche hors de portée de Vachoux (2-2, 71e).

Deux buts refusés coup sur coup

Il y avait du K.O dans l'air. Gorgelin sauvait par deux fois la boutique, en repoussant du pied une tentative de Benkaid (77e), puis en gagnant son duel avec Scheidler (80e). Le match devenait complètement fou. Cambon, l'ancien Havrais, pensait avoir redonné l'avantage à son équipe, mais son but était refusé pour hors-jeu (85e). Sur l'action suivante, Thiaré faisait à son tour trembler les filets, mais là-aussi, son but était invalidé, également pour hors-jeu. Les deux équipes se quittaient finalement dos à dos, un score de parité dont le HAC se contentera bien volontiers. Toujours invaincu après huit journées, le revoilà sur le toit de la Ligue 2, en attendant le résultat de Lorient face à Rodez, lundi 23 septembre 2019. Prochain rendez-vous pour les Ciel et Marine, vendredi 27 septembre 2019 avec la venue de Châteauroux au Stade Océane.

Les buts

17e : Sur un corner D'Arpino, Scheidler parvient à contrôler le ballon au milieu d'un amas de joueurs, avant d'expédier sa frappe dans la lucarne gauche de Gorgelin.

Orléans - HAC : 1-0

42e : Après un gros travail de Meras, Bonnet lance Thiaré dans la profondeur. L'attaquant havrais devance la sortie de Vachoux, qui le fauche dans son élan. Kadewere transforme le penalty, en plaçant le ballon sur la droite du gardien orléanais, qui avait pourtant anticipé du bon côté.

Orléans - HAC : 1-1

66e : Ersoy accroche Talal dans la surface. Benkaid convertit le penalty en prenant Gorgelin à contre-pied.

Orléans - HAC : 2-1

71e : Avec une habileté technique de très grande classe, Ben Mohamed décale Thiaré, dont la reprise croisée, très pure, fait mouche.

Orléans - HAC : 2-2

La fiche

Arbitre : M. Angoula. Spectateurs : 4 037

Buts Orléans : Scheidler (17e), Benkaïd (66e, s.p.) ; HAC : Kadewere (42e, s.p.), Thiaré (71e)

Avertissements HAC : Dina Ebimbe (82e), Bese (84e)

ORLEANS : Vachoux - Lambese, A. Ba, Cambon, Pinaud (cap) - D'Arpino - Thill, Lopy, Talal (Perrin, 78e), Benkaïd - Scheidler. Ent : Didier Ollé-Nicolle

HAC : Gorgelin – Bese, Ersoy, Camara, Meras – Dina Ebimbe, Youga (Bazile, 70e) (W. Coulibaly, 78e), Fontaine, Bonnet (cap) (Ben Mohamed, 57e) - Thiaré, Kadewere. Ent : Paul Le Guen

Réaction

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : "J'imagine que pour les spectateurs, c'était intéressant. Mais autant j'étais content du contenu la semaine dernière (0-0 face au Paris FC), autant aujourd'hui, c'est un regard tout autre que je porte. On n'a pas été bon. On a été vulnérable. On prend un point, on reste invaincu, mais c'est quand même un signal. Il faut être très vigilant. On s'aperçoit qu'on n'a aucune marge et qu'on est exposé quand on baisse en qualité et en intensité. Si on veut aller là où on veut aller, il faudra plus de maîtrise et de constance. On est bon quand on est solide, tous ensemble, quand on respecte sur la durée l'organisation. Ce soir, on s'en est clairement éloigné. L'équipe vit, il y a une âme, et ça, c'est très intéressant. Mais on ne peut pas se permettre de descendre à ce point au niveau de performance. On n'a pas le droit."