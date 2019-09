Basket : en Leaders Cup, Rouen lance sa saison

Après un premier tour de Coupe de France qui a vu les Rouennais se qualifier et les Ebroïciens se faire éliminer, les deux équipes vont se rencontrer pour la première journée de Leaders Cup sur le parquet de l'ALM, ce vendredi 20 septembre 2019 à partir de 20h30.

Gagner pour prendre confiance

Et si cette rencontre sera la première officielle entre les deux équipes, les deux voisins normands se sont déjà affrontés en match amical de pré-saison pour une victoire du Rouen Métropole Basket.

Pour les deux formations, le plus important sera de prendre le meilleur départ possible dans une poule qui compte également l'équipe de Paris. "C'est important d'y mettre la manière pour montrer que l'on est au point mais il faut surtout gagner car c'est le plus important pour engranger de la confiance pour la suite", prévient le coach rouennais, Alexandre Ménard, à quelques heures de la rencontre.

