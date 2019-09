Alençon : 200 lycéens manifestent contre le réchauffement climatique

De Sydney (Australie) à Séoul (Corée), décalage horaire oblige, ce sont les lycéens d'Océanie et d'Asie qui ont donné, vendredi matin 20 septembre 2019, le top départ d'une nouvelle journée mondiale de mobilisation contre le réchauffement climatique.

Les jeunes mobilisés contre l'inaction des gouvernements. - Eric Mas

Vers 9 heures (heure française), quelque 200 lycéens se sont regroupés devant le lycée Alain à Alençon (Orne). Aux cris de " et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité ", ils ont alors entamé en périple à travers les rues de la ville. À leur arrivée dans le centre, ils n'étaient guère plus d'une centaine, mais très motivés :

Les lycéens ont fait un rapide sit-in devant la Halle aux Toiles, avant de poursuivre par les rues piétonnes. Ailleurs dans le monde, le point d'orgue de ce vendredi aura lieu dans la soirée à New-York (USA), avec la manifestation attendue de plus d'un million de scolaires, venus de 1800 écoles…

