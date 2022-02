Amandine Vaupré médaillée de bronze aux Europe

En terminant quatrièmes des deux étapes de la compétition, qui se déroulait en Russie, les Bleues ont devancé le pays hôte en nombre de points obtenus. La troisième ligne de l'Ovalie Caennaise, ancienne internationale à XV, était de l'aventure. "Ça s'est bien passé pour moi, mais l'important était de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde", commente-t-elle.

Avec sa troisième place, la France s'assure en effet une participation au Mondial 2013. Elle s'ouvre également les portes des World Seven Series, le circuit international de rugby à sept. Sport olympique en 2016, le seven constitue désormais une priorité pour la FFR. "L'Angleterre et l'Espagne sont actuellement au-dessus, mais nous ne sommes pas si loin", indique Amandine Vaupré.