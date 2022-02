L'artiste qui a mis au monde un enfant en juin 2011 avec Carey Hart, champion de moto-cross avait donc du se retirer de la scène musicale pendant un temps.

Intitulé "Blow Me (One Last Kiss)", ce nouveau titre reste dans la continuité de ce que l'artiste chante depuis toujours, entre rock et pop, avec une bonne touche d'humour qui s'est infiltrée jusqu'au titre. Un jour après que la démo a fuité sur le net, la version studio du titre a été mise en ligne.