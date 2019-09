Près de Rouen, le Trianon transatlantique une rentrée entre mystères et surprises

Eric Bosquelet est le directeur du Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Il fait suite à Régis Sénécal, l'inventeur et le promoteur du Trianon transatlantique. Pour ce nouveau directeur, cette saison à venir permet de réaffirmer l'esthétique du lieu mais aussi d'élargir ses horizons :

Quelle est l'originalité de la nouvelle programmation ?

"Le Trianon est dédié à la chanson francophone et s'est vraiment forgé cette niche au niveau local. Sa programmation vient compléter l'offre des autres scènes musicales rouennaises. Mais si mon désir est bien de prolonger le travail mené par Régis, j'ai aussi l'envie d'élargir un peu plus son esthétique et d'oser des formules nouvelles. C'est pourquoi pour cette première partie de saison, en plus des têtes d'affiche de la chanson francophone et des talents locaux, je prévois d'ajouter au programme des concerts jeune public, des conférences chantées et des concerts mystères ! Ces nouveaux axes visent à redynamiser davantage le Trianon."

Qu'est-ce qu'une conférence chantée ?

"Les conférences chantées sont un nouveau concept que nous avons hâte de tester. C'est notre façon de prolonger la convivialité des cafés littéraires qui prennent fin. Nous avons invité Ignatus à créer de nouvelles conférences chantées. Cet auteur s'est illustré aux Transmusicales de Rennes et aux Francofolies de la Rochelle avec ce concept novateur. En première partie de saison nous offrons déjà deux conférences chantées : l'une sur ce que dit la chanson de nous le 19 novembre et l'autre inspirée par Barbara. Ignatus s'accompagne systématiquement par un ou une musicienne qui viendra souligner ses propos ! C'est une forme participative et ouverte qui se développera tout au long de la saison."

Qu'entendez-vous par "concert mystère" ?

"Nous voulons aussi surprendre notre public et pour cela nous avons lancé un nouveau pari : celui des concerts mystères ! Ce sont des têtes d'affiche ou des artistes émergents qui viennent jouer dans des formules inédites. Sur le programme on précise juste le genre musical. Sur les réseaux sociaux nous donnons de plus en plus d'indices alors que la date approche de manière à attiser la curiosité du public. Mais nous assurons toujours un concert de grande qualité !"

Quels seront les concerts les plus attendus ?

"En ce début de saison on retrouve des artistes fidèles à la salle comme Suzane, Alex Beaupain, Tétée ou La grande Sophie mais pour celle-ci nous collaborons avec le théâtre Charles-Dullin. C'est un concert hors-les-murs pour pouvoir mettre à disposition davantage de places car La Grande Sophie a maintenant une telle aura que nous serons pris d'assaut pour ce concert. Parmi ce programme de début de saison il y aura aussi des formules inédites et prometteuses comme Athenabene Tridem qui accompagnera le quatuor Josapha le 21 janvier, mais aussi le concert Gainsbourg for kids dans lequel les trois interprètes revisitent l'univers de Gainsbourg et donne à voir une face cachée de l'artiste : un spectacle tout à fait familial."

Comment la salle favorise-t-elle la convivialité ?

"La convivialité est une valeur essentielle pour le Trianon et nous souhaitons encore plus encourager ce sentiment. Pour cela nous ouvrons nos portes bien plus tôt, une heure avant chaque concert. Il sera désormais possible de manger sur place avant la représentation grâce au partenariat établi avec TSD Events : c'est un traiteur qui favorise le circuit court. L'espace d'accueil servira toujours de lieu d'exposition : c'est donc aussi un lieu de rencontre et d'échange. Enfin nous proposons de nouvelles formules d'abonnements pour favoriser la découverte et offrir de meilleurs tarifs à nos spectateurs !"

Programme complet sur trianontransatlantique.com

