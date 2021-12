Caen. SM Caen : bientôt une nouvelle tribune sur le complexe d'entraînement

Les premières pierres ont été posées au printemps dernier, au courant du mois de mai. Le Stade Malherbe Caen (Calvados), dans son plan d'optimisation du centre d'entraînement qui a débuté en 2016, a fait le choix de construire une nouvelle tribune aux abords de l'annexe 3. Ce terrain est situé proche du centre de formation, le long du boulevard Pompidou. Ce terrain hybride nouvelle génération est utilisé tous les jours par l'équipe réserve, qui évolue en National 3 mais aussi chaque week-end.

Une capacité de 300 places

"Le chantier a été découpé en 14 lots", indique Thierry Chevalier, stadium manager à Caen. "Hormis pour les sièges et la charpente, le club a fait le choix de travailler avec des entreprises de la région", qui sont quasiment toutes partenaires. L'entreprise Masselin (située à Ifs) gère l'électricité et le gros œuvre, Fouques-Diesnis (Bretteville/Odon) gère la serrurerie, SV Miroiterie s'occupe de la menuiserie, Pierre Peinture (Carpiquet) de la peinture, etc.

L'eau et l'électricité ont été les premières étapes. Place désormais au bardage, à la charpente et au toit. Débuteront à partir de la semaine prochaine les travaux d'intérieur. Quatre vestiaires de 25m2 pour les joueurs, deux vestiaires arbitres de 12 et 8m2, un vestiaire pour le délégué, une infirmerie et une buvette verront le jour. 40m2 de local de rangement sont également prévus. Et côté extérieur, elle aura une capacité de 300 places assises pour les spectateurs, avec des sièges, aussi surprenant soit-il, bleus et rouges. Au total le jour de match, la jauge de spectateurs pourra atteindre 1 000 places avec 700 places en pourtour.

Thierry Chevalier, stadium manager du SM Caen devant la nouvelle tribune, en plein chantier. - Léa Quinio

1,1 million d'euros de budget

En tribune, des places seront également réservées à la presse dont une plateforme mise à disposition pour la vidéo. Cet équipement flambant neuf, livré pour décembre et opérationnel en janvier 2020 représente un budget d'1,1 million d'euros. Un investissement de choix selon Thierry Chevalier : "on a voulu faire quelque chose de fonctionnel. L'idée est que notre équipe réserve monte en National 2 à l'avenir, ce qui nécessite un terrain classé de niveau 3 avec tribune, vestiaires à proximité et éclairage de 300 lux".

Toucher l'excellence, voilà l'ambition du SM Caen. Tant sur son projet sportif qu'au niveau de ses infrastructures. Il n'est pas non plus exclu que cette tribune se cherche un nom dans les prochaines années...

