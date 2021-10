Cinquante-deux hectares en perpétuelle ébullition. Après l'installation d'ERDF sur l'ancien site du 18e régiment de transmission dans le quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon (Calvados), en mai dernier, une dizaine d'entreprises doivent à leur tour s'installer et doper la zone d'activités. Pour ERDF, le démarrage des activités doit se faire en janvier prochain. Entre 250 et 300 personnes sont attendues sur le site.

Pour l'instant, le quartier Koenig est encore en travaux. "Nous finissons les routes et les espaces de verdure normalement dans un mois", précise Dominique Goutte, vice-président de Caen la mer.

Du tertiaire et de l'industrie lourde

Parmi les nouvelles installations, la première devrait être une entreprise de chaudronnerie plastique. "Dans moins d'un an, explique Dominique Goutte, elle va prendre le grand hangar près de l'aéroport". Un bâtiment de 5 000m2 et devrait créer une vingtaine d'emplois. Suivront un restaurant en décembre prochain, une entreprise de mécanique et de fabrication de machines "sur 1,7 hectare avec la création de 60 emplois", un comptable, un kiné spécialisé dans le sport, une usine de filature plastique, probablement un village dédié à l'artisanat, un fabricant d'enseignes de magasins et une entreprise d'emplois adaptés.

Le quartier Koenig, ne regroupera donc pas un seul et même type d'entreprises. "Nous aurons des services, du tertiaire et des entreprises d'industries plus lourdes. Notre but est d'avoir un quartier dynamique avec comme objectif la création d'au moins 1 000 emplois", précise le vice-président de Caen la mer. Des installations qui devraient également doper la dynamique de Bretteville-sur-Odon.

Un accès par la voie rapide fin 2019

Une floraison d'entreprises attirée par l'espace disponible mais également par la localisation. "L'échangeur des pépinières qui va permettre de raccorder le site aux voies rapides doit être prêt fin 2019", précise Dominique Goutte. Près de 900 places de parking seront disponibles sur le site pour les employés des différentes entreprises. Et quid des visiteurs? "Nous étudions la possibilité de dévier le trajet d'un bus de la ville pour passer dans le futur nouveau quartier", explique Dominique Goutte.

Si pour l'instant une dizaine d'entreprises sont pratiquement certaines d'intégrer le site, Caen la mer reste ouverte à toutes propositions, "tant qu'elles créent de l'emploi". Le quartier Koenig a encore une capacité d'agrandissement jusqu'à la limite de l'aéroport de Caen-Carpiquet.