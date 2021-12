Caen. Agression sexuelleen état d'ivresse

Quai Vendeuvre à Caen, 10 jeunes de 18 à 20 ans fêtent le 14 juillet dans un appartement. Un homme de 33 ans se rapproche d'une invitée, lui caresse avec insistance seins et bas du dos. La jeune fille le repousse mais il insiste. L'homme, après expertise psychiatrique, répond d'agression sexuelle en renvoi de comparution immédiate le 12 septembre. Le procureur requiert du ferme avec mandat de dépôt et l'interdiction du territoire national. Le tribunal suit les réquisitions et porte le quantum à huit mois.

A LIRE AUSSI.

Abandon des poursuites contre l'acteur américain Kevin Spacey dans le Massachusetts

"Chaque agression de pompiers est une agression de trop"

L'étau se resserre autour de Weinstein et Kevin Spacey, écarté d'"House of Cards"

Calvados : la violence gratuite de deux jeunes militaires ivres

"Non c'est non": les femmes contre le harcèlement au carnaval de Rio