Caen. [PHOTOS] Retour en images sur le triathlon de Caen 2019

C'est sous un soleil radieux que s'est déroulé cette huitième édition du triathlon de Caen (Calvados) ce dimanche 15 septembre 2019. Ils étaient un peu plus de 200 ce dimanche 15 septembre 2019 à participer au Triathlon XS de Caen 2019. Au programme trois épreuves : la natation dans l'Orne sur 500 m, le vélo sur 14 km et 2,5 km de course à pied autour de l'Hippodrome. Ce triathlon était ouvert à tous, licenciés ou non licenciés, à partir de la catégorie minimes. Il y avait la possibilité de participer individuellement ou en relais (2 ou 3 personnes).

Caen s'impose à domicile

L'après-midi avait lieu le triathlon S conte-la-montre. Et une nouvelle fois, le triathlon a atteint un record de participation. Avec 750 m de natation, 21 km de vélo et 5 km de course à pied, 113 équipes étaient engagées avec un seul objectif : franchir la ligne d'arrivée en équipe le plus rapidement possible. Les Caennais n'ont pas triché, ils se sont imposés à la maison (1h00'42''), devançant Le Havre et l'équipe des Baroudeurs. Chez les femmes (1h14'42''), même exploit, en battant le record de l'épreuve. Elles se sont imposées devant Rouen et les Baroudeuses également.

