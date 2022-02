110 tonnes de sable pour Bayeux plage

Cet été, Bayeux Plage revient et migre du parvis de l’Hôtel de Ville vers le futur emplacement de la "Maison de l’Avenir", place aux pommes : une grande plage aménagée, à Bayeux, début juillet, pour la pratique de sports ou de jeux, en libre accès ou dans le cadre d’animations.

L’entrée sera libre et un animateur proposera des jeux chaque après-midi de 16h30 à 20h sauf le 12 juillet, jusqu’à 18h, pour permettre aux jeunes ados du service jeunesse de préparer un barbecue ouvert au public. L’entrée sera de 5€, et permettra de financer un mini-camp d’été et des sorties.