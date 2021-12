WRC: Ogier se relance pour le titre mondial en gagnant le rallye de Turquie 

Tänak, reparti dimanche et qui a marqué les 5 points de la première place lors de la Power Stage, compte 210 points, soit 17 de plus qu'Ogier, qui double le Belge Thierry Neuville (Hyundai), seulement 8e ce weekend et désormais à 30 points de Tänak, à trois courses du terme de la saison.

