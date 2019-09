Handball (N1M) : Caen enchaîne une deuxième défaite de rang à Frontignan

Ce samedi 14 septembre 2019, les Vikings du Caen HB se déplaçaient dans l'Hérault pour y disputer la deuxième journée de Nationale 1. Les Caennais qui ont débuté la saison par une défaite la semaine dernière face à Gonfreville (27-26) devaient donc rebondir immédiatement en l'emportant à Frontignan.

Le match

Pour ce match, les Vikings ont pu faire avec un effectif au complet puisque Jordan Allais suspendu la semaine dernière était de retour. Les Caennais qui voulaient remporter leur premier match de championnat et enfin lancer leur saison n'ont pas su faire la différence à Frontignan. Cette équipe réputée pour être très costaud à domicile n'aura pas laissé l'opportunité aux Normands de l'emporter. Pire, les hommes de Roch Bedos n'auront jamais mené du match. Les Calvadosiens qui ont une nouvelle fois mal débuté le match devront rapidement courir au score. À la mi-temps, ils seront même menés de trois buts (15-12, 30'). Une deuxième mi-temps plus intéressante laissera entrevoir l'espoir lorsque le Caen HB reviendra à égalité (26-26, 59'). Cependant les handballeurs normands vont s'incliner 27 à 26 et concéder leur deuxième défaite de la saison. Les Vikings sont désormais 9e de Nationale 1.

La réaction

Roch Bedos (Entraîneur du Caen HB): "Quand on a une équipe en danger, il faut que l'équipe se rassemble, il faut que l'équipe développe un esprit de combat encore plus important. Je pense qu'aujourd'hui on ne l'a que quand on est mené et quand on est au pied du mur à -6. C'est à partir de là que l'équipe se remet à courir et à redéfendre. Je pense que ça c'est une problématique. On subit et on ne se met à jouer que lors des dix dernières minutes."

Le prochain rendez vous

Pour le compte de la 3ème journée du championnat, le Caen HB se déplacera une nouvelle fois. Les Caennais défieront le Cercle Rennes (Ille-et-Vilaine), actuellement 5e de National 1. Le match aura lieu le 21 septembre prochain à 20h45.

