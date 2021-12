Alençon. "Alençon, le peuple !", liste pour les municipales 2020 à Alençon

Le lancement jeudi soir 12 septembre 2019 d'une liste soutenue par La France Insoumise, pour les élections municipales de 2020 à Alençon. Dans la logique du "dégagisme" de 2017, précisent les militants : les partis traditionnels, les Français n'en veulent plus. Et nous, l'apparition de La République en Marche ne nous convient pas...

Cette liste est en cours de constitution avec des gens venus de La France Insoumise, des Gilets Jaunes, mais aussi de la société civile et du milieu associatif, avec la volonté de convaincre les abstentionnistes, et avec la démocratie locale, comme priorité.

"Le maire sortant Emmanuel Darcissac était à gauche, il est devenu LREM. On a parlé avec le PCF, mais ils veulent rester fidèles à Pueyo… Le député Joaquim Pueyo était PS, mais il a écrit qu'il souhaite la réussite de LREM", explique un militant, avant de poursuivre : "La gauche n'a plus aucune signification après 5 ans de Hollande. Les Français, ils veulent des choses claires et nettes."

Liste en cours de constitution

"On lance un cadre", explique un autre. La liste est en cours de constitution (ndlr : 35 personnes avec mixité). "Les intéressés sont les bienvenus", précise l'équipe qui va constituer un Comité de soutien.

Elle ira à la rencontre des électeurs sur les marchés et dans les quartiers à partir de la fin septembre 2019, dans une logique de discussion avec la population, "pour répondre aux aspirations des gens. Nous allons ouvrir une nouvelle voie pour notre ville : celle de la reprise en main de ses affaires par le peuple. Ce qui est sûr, c'est qu'on est les opposants les plus résolus à LREM."

Permanences les lundis de 12h00 à 14h00 et vendredis de 16h30 à 18h30 au 17 Rue du Mans à Alençon.