Caen. Votre horoscope signe par signe du mercredi 18 septembre

BÉLIER

Vous avez pris pas mal de décisions ces derniers temps, le temps est maintenant venu de considérer vos acquis d'un œil lucide

TAUREAU

Vous aurez des facilités pour vous faire accorder un prêt, aujourd'hui, veillez malgré tout à rester raisonnable dans vos remboursements.

GÉMEAUX

Les gens sont plus chaleureux et plus patients que d'ordinaire. Profitez-en pour nouer des relations durables

CANCER

La journée sera très positive si vous secouez votre paresse habituelle pour aller à la rencontre des autres.

LION

Prenez garde à ne pas vous lancer trop vite dans des relations qui ne sont que des passades, ne faites pas de promesses.

VIERGE

Vos idées vaudront souvent de l'or, vous permettant d'améliorer sensiblement votre pouvoir d'achat.

BALANCE

N'essayez pas de trouver des réponses aux problèmes sans réponses.

SCORPION

Vous ressentirez un besoin impérieux de prendre l'air ou de vous détendre. Pourquoi ne pas vous inscrire à un club de gymnastique ou de loisirs ?

SAGITTAIRE

Il ne fera pas bon vous marcher sur les pieds ! Vous serez prêt à réagir au quart de tour.

CAPRICORNE

Votre vitalité vous permettra de vous livrer à une foule d'activités sans vous sentir fatigué.

VERSEAU

Faîtes la chasse aux microbes aujourd'hui. En effet, vous serez exposé aux rhumes, bronchites ou angines diverses.

POISSONS

Des soucis familiaux pourraient vous perturber : vous aurez du mal à dialoguer avec vos enfants