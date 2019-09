Deux moi, la déception

Aujourd'hui, je vous parle de " Deux moi " de Cédric Klapisch avec François Civil et Ana Girardot.

Ce film se passe quasi exclusivement à Paris et cela se ressent dans la réalisation. Paris est presque l'un des personnages principaux avec son univers très bruyant de la gare du Nord, et les murs fins des appartements . Il y a de nombreux plans larges et de scènes de contemplation de " non-paysage ".

Et ces scènes de " contemplation " sont autant de raisons qui font que ce film n'avance pas. Il n'y a aucun rythme dans cette tranche de vie de célibataires trentenaires. Le paumé sans vie sociale et la bien-entourée angoissée n'ont pas de vie palpitante, mais un rythme soutenu de l'histoire aurait permis de bons mots et des scènes d'humour par exemple. À l'inverse, le film aurait pu être profond en rentrant à fond dans l'esprit des protagonistes qu'on ne fait qu'effleurer.

Du coup j'ai attendu plus de 30 minutes que le film démarre enfin, pour comprendre qu'il ne décollerait jamais. Je n'ai rien à reprocher aux acteurs , mais je me suis ennuyée ferme. J'attendais de la fantaisie, j'ai eu tout le contraire. Le personnage de Rémi est moins bien traité que celui de Mélanie, ce qui rajoute à ma mauvaise impression.

C'est vraiment dommage car le sujet était intéressé : ce mal-être, cette sensation d'être perdu, de ne pas se trouver qui touche une partie des trentenaires. Mais le traitement à l'écran est décevant.

Deux moi est un film que j'ai trouvé ennuyeux, qui n'a pas de rythme et qui manque de mordant ou de sensibilité, au choix. Un sujet intéressant qui ne transforme pas l'essai et que malgré un bon casting je ne vous conseille pas. " Deux moi " est en ce moment au cinéma.

