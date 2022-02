Au départ de Caen (place Courtonne ou gare routière) et pour aller sur la côte de Nacre et ses stations balnéaires, embarquez à bord des lignes 1 (Ouistreham, Hermanville, Lion) et 3 (Douvres, Luc, Ver). Avec la ligne 20, il est possible de rejoindre la Côte Fleurie pour découvrir la plage de Merville-Franceville ou Cabourg.

Au départ de Bayeux, le rivage du Bessin, est accessible avec les lignes 70 et 75.