N'Golo Kanté se rend au mariage d'un fan

Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi et il se charge même de l'animation de vos mariages. N'Golo Kante, l'ancien joueur du Stade Malherbe Caen, est devenu en l'espace de quelques années la coqueluche du public Français et des fans de Chelsea, et il est tellement apprécié par ces derniers qu'il est invité lors de leur mariage. C'est Frank Khalid, restaurateur Londonien, qui l'a convié au mariage de sa fille.

Here's an example of Ngolo Kante kindness to everyone yesterday. Made everyone happy & made my daughters wedding even more special. 💙 pic.twitter.com/DR9I9eroO6 — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

Lors du mariage, N'Golo Kanté s'est montré très disponible en se mêlant aux invités et en n'hésitant pas à prendre "un million de selfies" selon Frank Khalid. Ce n'est pas la première fois qu'N'Golo Kanté est loué pour sa simplicité, on se souvient notamment que le Champion du Monde c'est rendu en septembre 2018 à un dîner chez des inconnus au sortir d'une mosquée Londonienne. Il avait alors passé la soirée à jouer à Fifa et à regarder Match of the day. En bref, du N'Golo Kanté dans le texte.