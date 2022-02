Les turbines gigantesques équiperont la centrale nucléaire de Flamanville où un nouveau réacteur doit entrer en service en 2014.

Le corps Basse Pression 2 est le plus grand des corps Basse Pression jamais monté à Belfort : il mesure 12 mères de long pour un diamètre de 8 mètres et un poids total d'environ 500 tonnes. C'est l'un des composants de la turbine Arabelle, la plus puissante au monde.