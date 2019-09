Découvrez ce que les femmes recherchent chez leur partenaire

C'est la gentillesse qui prime, c'est le plus important pour une femme à près de 89% (88,9%), devant le soutien 86,5%, l'intelligence (72,5%), la bonne éducation et la confiance.

Le ou la partenaire doit également savoir s'il souhaite ou non devenir parent, pour 46,1% des femmes interrogées dans le monde.

Enfin, les femmes Françaises sont les moins vénales du monde puisque le "confort financier et la sécurité financière" que peut apporter l'autre ne compte que pour 1 française sur 3 (34%) contre 58,9 à 66,7% pour les Japonaises, les Mexicaines, les Colombiennes et les Américaines. Les Françaises ne s'inquiètent pas plus des opinions politiques de leur conjoint à l'inverse des Américaines et des Brésiliennes.