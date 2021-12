Caen. Colore Caen : des tarifs pour les étudiants, familles ou sportifs

La Colore Caen arrive à grandes enjambées : rendez-vous samedi 5 octobre 2019 dans la capitale du Calvados, pour la course colorée qui avait rassemblé 4000 participants l'an passé. Jusqu'au 13 septembre, l'inscription est à 28 euros en solo au lieu de 32, ou 25 euros pour les coureurs en équipe, contre 28. Jusqu'au 3 octobre, un tarif famille est proposé, à 48 euros pour deux adultes et jusqu'à deux enfants de moins de 14 ans, et les étudiants peuvent quant à eux bénéficier d'une inscription à 25 euros. A vos claviers sur colorecaen.fr