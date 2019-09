Le Havre : une première réussie pour l'expo Van Gogh

Le Carré des Docks du Havre (Seine-Maritime) a accueilli, du 29 juin au 1er septembre 2019, l'exposition "Imagine Van Gogh", une expérience immersive avec des projections sur des toiles géantes d'images extraites de plus de 200 tableaux de l'artiste, le tout accompagné de musique classique : une façon de faire entrer le visiteur au cœur des œuvres du célèbre peintre néerlandais. 26 504 entrées y ont été comptabilisées. Ce qui donne le sourire aux organisateurs. Une première qui les amène à réfléchir dès à présent à la suite.

Comprendre l'univers de Van Gogh

Les visiteurs ont pu découvrir plus de 200 toiles de l'artiste dont les plus célèbres, peintes de 1888 à 1890, en Provence, à Arles et à Auvers-sur-Oise. L'exposition a révélé l'univers de couleurs et d'émotions de Van Gogh à travers son approche originale.

Imagine Van Gogh avait déjà été montée en 2017 à La Villette à Paris. En deux mois, l'exposition avait attiré 100 000 visiteurs.

