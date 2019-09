Prix Bayeux : la réalité virtuelle s'invite pour la 26e édition

"Cette fenêtre de dimension internationale est un vrai plus pour une ville comme Bayeux". C'est par ces mots que le maire de Bayeux (Calvados), Patrick Gomont, commence par décrire la présentation du Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. La 26ème édition, qui aura lieu du 7 au 13 octobre 2019, propose une nouvelle fois un programme d'exception. Sous la houlette de Gary Knight, président de jury et "vraie pointure de la photographie", cet événement évoquera les conflits d'aujourd'hui, en Afghanistan, Syrie, à Gaza, au Venezuela, en Birmanie, au Bangladesh ou encore au Congo.

De la réalité virtuelle

Neuf expositions inédites seront à découvrir. "Afghanistan, le terrain de guerre du monde" retracera 40 ans de conflits dans ce pays d'Asie du Sud, "Alep-Machine" sera la première exposition présentée à Bayeux étant tiré d'un livre de Cécile Hennion (Le fil de nos vies brisées). "Miroir sur le monde" propose de raconter le métier d'un photographe sur quasiment un demi-siècle, en extérieur. "Le faire dehors nous permet d'interpeller la population, pour qu'elle prenne conscience qu'en France, on vit en paix", indique Patrick Gomont.

Des soirées cinéma, des projections de documentaires, un salon du livre, des tables rondes sont également au menu. Un temps fort marquera également l'événement du 8 au 12 octobre.

Nouveauté pour le @PrixBayeux 2019 : un voyage en réalité virtuelle au #Congo grâce à une équipe de la BBC. 🎙 "On monte encore d'un cran cette année" @patrickgomont, maire de @BayeuxOfficiel pic.twitter.com/n6qQy6c6lI — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) August 28, 2019

En partenariat avec la BCC, le Prix Bayeux propose de voyager à travers la République Démocratique du Congo grâce à la réalité virtuelle. Un journalisme différents qui permettra de toucher notamment le jeune public, espère le maire Patrick Gomont :

Au total, les organisateurs comptabilisent huit rendez-vous supplémentaires par rapport à 2018, dans des lieux toujours aussi variés. La médiathèque des 7 lieux, ouverte en février, sera pour la première fois lieu d'accueil d'une exposition sur la pire crise traversée par le Venezuela depuis cinq ans.

Vers un musée unique ?

Comme chaque année, le Prix Bayeux des correspondants de guerre permet de récompenser journalistes radio, presse écrite, télévision, télévision grand format, photographes et jeune reporter photo. Plus de 350 candidatures ont été envoyées depuis avril, soit une cinquantaine de plus que l'an passé. Les prix décernés seront remis le samedi 12 octobre.

Une stèle sera également dévoilée pour rendre hommage aux reporters tués en mission, le 10 octobre à 17 heures. Depuis le 1er janvier 2019, "18 journalistes ont été tués dans le monde" précise le maire de la ville.

L'an passé, Patrick Gomont avait par ailleurs évoqué l'idée de créer un musée permanent pour mettre en lumière l'ensemble des reportages des correspondants depuis la première édition. Le sujet est dans les cartons, confie le maire :

Pour retrouver le programme complet :