La prochaine session des assises de l'Orne à partir du 16 septembre 2019

La session d'automne des assises de l'Orne aura lieu au tribunal de grande instance d'Alençon (Orne) du 16 septembre au 2 octobre 2019.

Les audiences prévues

Six affaires seront jugées : une récidive de violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et cinq affaires de viol : sur mineur, inceste, viol sur conjoint, et viol sur personne vulnérable.

A LIRE AUSSI.

Assises de l'Orne : quatre affaires jugées dont trois en appel en janvier

Assises de l'Orne : quatre affaires à juger