Caen. Championnat de France inshore : à fond de cale au bassin de Calix !

Caen (Calvados) et son bassin de Calix vont vrombir, le weekend des 7 et 8 septembre 2019, pour la manche caennaise du championnat de France inshore motonautique. Organisée par le Caen Nautic Club, l'un des plus importants clubs de France, cette course verra s'affronter les meilleurs pilotes de la scène nationale. Au programme : endurance, vitesse et surtout la spectaculaire épreuve de match-race où les bateaux s'affrontent en un contre un.

Les matinées seront consacrées aux essais et c'est l'après-midi que les choses sérieuses commenceront.

Une course technique

Le spectacle sera au rendez-vous avec des embarcations de type F2000 développant jusqu'à 200 cv pour foncer à près de 180 km/h. L'anneau caennais est réputé pour sa technicité, notamment pour la difficulté de ses virages, ce qui repousse les limites des pilotes et assure le spectacle ! Plus de 15000 spectateurs sont attendus sur les rives du bassin pour assister gratuitement aux courses.

Aurélio Ayala

Samedi 7 et dimanche 8 septembre, de 9h à 19h. Bassin de Calix. Gratuit.

