Soldes : le petit guide pour ne pas se faire piéger

La particularité des soldes tient en une phrase : c'est la seule période de l'année pendant laquelle les commerçants a le droit de vendre leur stock à perte. Mais pas de n'importe quelle manière.

La mention "ni repris, ni échanger" est-elle légale en période de soldes ? La réponse est oui, à condition qu'elle soit affichée en magasin ou sur l'article. Sur internet en revanche, les consommateurs ont jusqu'à 7 jours pour se rétracter.

Par ailleurs, les commerçants n'ont pas le droit de gonfler leur prix de base avant les soldes, comme certains le font pour tromper le client, en leur faisant croire à une remise plus importante.

Gare aux faux rabais

Enfin, "les consommateurs doivent savoir que si le vendeur peut tout à fait décider de ne pas attribuer de garantie commerciale pendant les périodes de soldes, les produits soldés bénéficieront toujours des garanties légales : la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité avec pour cette dernière, une présomption pendant les six premiers mois que tout défaut de conformité existait au jour de la délivrance", selon l'UFC-Que Choisir.

L’UFC-Que Choisir de Caen invite les consommateurs à se rendre sur son site Internet pour consulter son guide des soldes et ne pas hésiter à se rapprocher d’elle en cas de problème avec un commerçant, et à signaler à la DDPP du Calvados (anciennement DDCCRF) tout "faux rabais" ou pratique commerciale non conforme à la réglementation.